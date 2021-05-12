В Кургане на парковке нашли труп мужчины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане во дворе дома №29 во втором микрорайоне очевидцы увидели труп мужчины. В соцсети курганцы пишут, что вероятной причиной драки с трагическими последствиями мог быть спор за стоянку. В Следственном комитете URA.RU сообщили, что по факту смерти проводится проверка.

«Следственными органами СУ СКР по Курганской области по данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются», — рассказали в силовом ведомстве.

«Во 2 мкр убили мужчину. Была драка», — написано в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». Участники паблика, которые пишут, что были свидетелями происшествия, уточнили, что «спор начался из-за парковочного места» на стоянке перед домом.

«Не понятно, то ли зарезал, то ли у мужчины проблемы со здоровьем. Они первый раз подрались, нападавший встал. Потом он один раз ударил, тот упал и умер. Возле подъезда крови много было», — написал подписчик паблика Иван Еременко. Другие очевидцы писали, что участника драки с места происшествия увезли сотрудники полиции.