15 мая 2021

Лолита призналась в попытке изнасилования в юности

© Служба новостей «URA.RU»
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Лолита могла стать жертвой насильника Фото:

Певица Лолита Милявская рассказала, как чуть не стала жертвой насильника, когда была молодой девушкой. Ей удалось отбиться от сексуальных домогательств.

«Села не в ту машину, оказался идиот, потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала все, что можно, кричала», — сообщила Лолита в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Лолита отметила, что вышли люди и помогли ей. Об этом сообщает Nation News. По словам исполнительницы, на работе она не сталкивалась с домогательствами. Певица отметила, что всегда добавилась всего сама без чужой помощи, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее украинская певица Оля Полякова обвинила в домогательствах российского продюсера Константина Меладзе. Полякова поддержала певицу Ани Лорак, которая уже сообщала о харассменте со стороны Меладзе. Лорак позже опровергла это и заявила, что ее слова про Меладзе не так поняли журналисты, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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