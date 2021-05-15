Лолита призналась в попытке изнасилования в юности

Лолита могла стать жертвой насильника Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская рассказала, как чуть не стала жертвой насильника, когда была молодой девушкой. Ей удалось отбиться от сексуальных домогательств.

«Села не в ту машину, оказался идиот, потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала все, что можно, кричала», — сообщила Лолита в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Лолита отметила, что вышли люди и помогли ей. Об этом сообщает Nation News. По словам исполнительницы, на работе она не сталкивалась с домогательствами. Певица отметила, что всегда добавилась всего сама без чужой помощи, пишет « Федеральное агентство новостей ».

Ранее украинская певица Оля Полякова обвинила в домогательствах российского продюсера Константина Меладзе. Полякова поддержала певицу Ани Лорак, которая уже сообщала о харассменте со стороны Меладзе. Лорак позже опровергла это и заявила, что ее слова про Меладзе не так поняли журналисты, сообщает телеканал 360.