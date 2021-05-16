16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021

В Тюменской области эвакуировали несколько тысяч школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, учебный класс, урок, класс, дети, школа, школьники, образование, школьное образование
Из-за сообщений о бомбах занятия были сорваны в 11 школах Ишима Фото:

Из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах в Ишиме (Тюменская область) эвакуировали тысячи учеников школ и учреждений дополнительного образования. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«В Ишиме 17 мая из 11 школ и двух учреждений дополнительного образования эвакуировано 6037 детей, 409 учителей и 183 сотрудника. Информация о заложенных взрывных устройствах поступила от анонимов на электронную почту учреждений», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

Как пояснили в УМВД региона, после эвакуации здания были проверены кинологами с собаками. Опасных предметов в них не обнаружили.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 17-летнего подростка отправили под стражу за ложное сообщение о готовящемся теракте. Он решил пошутить в день, когда в Казани произошел массовый расстрел учеников одной из школ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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