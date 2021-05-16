В Тюменской области эвакуировали несколько тысяч школьников

Из-за сообщений о бомбах занятия были сорваны в 11 школах Ишима Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах в Ишиме (Тюменская область) эвакуировали тысячи учеников школ и учреждений дополнительного образования. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«В Ишиме 17 мая из 11 школ и двух учреждений дополнительного образования эвакуировано 6037 детей, 409 учителей и 183 сотрудника. Информация о заложенных взрывных устройствах поступила от анонимов на электронную почту учреждений», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

Как пояснили в УМВД региона, после эвакуации здания были проверены кинологами с собаками. Опасных предметов в них не обнаружили.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 17-летнего подростка отправили под стражу за ложное сообщение о готовящемся теракте. Он решил пошутить в день, когда в Казани произошел массовый расстрел учеников одной из школ.