В тюменских школах начались проверки после трагедии в Казани

Источник: Росгвардия и МЧС проверяют тюменские школы на безопасность Фото: Размик Закарян © URA.RU

Росгвардия и МЧС начали массовые проверки в тюменских школах после трагедии в Казани, где бывший ученик устроил массовый расстрел в гимназии №175. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, ревизоры проверяют состояние охранной и противопожарной сигнализаций, а также готовность преподавательского состава к действиям в экстремальных ситуациях.

«Проверяются охранные системы, противопожарные системы, квалификация охранников, которые работают в образовательных учреждениях. Отдельное внимание уделяется готовности преподавательского состава к действиям в случае возникновения экстремальных условий и ситуаций. Это большая комплексная проверка. Комиссия приезжает без предупреждения. Это тоже очень важный момент», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что параллельно сотрудники комиссии проверяют готовность школ к проведению ОГЭ и ЕГЭ. Комментарий Главного управления МЧС по Тюменской области ожидается. В региональное управление Росгвардии направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в городской департамент образования.

11 мая в одной из школ Казани произошло массовое убийство. 19-летний Ильназ Галявиев напал с оружием на учителей и учеников образовательного учреждения. Его жертвами стали девять человек.