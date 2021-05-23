Ассенизаторы годами сливают нечистоты просто на землю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура обязала администрацию Армизонского района (Тюменская область) построить канализационную систему. Как рассказал URA.RU глава района Александр Робканов, средств на это в поселении нет, а проблема существует многие годы.

«По иску прокуратуры мы должны построить очистные сооружения. Их в районе в принципе нет, как и в 80% районов области. Власти области занимаются этим вопросом уже лет 10. Без финансирования региона мы построить такие масштабные сети не можем», — рассказал Робканов.

По его словам, сейчас вывоз жидких отходов осуществляет муниципальное предприятие. Выкачку делают ассенизаторскими машинами. И они же сливают нечистоты просто на земельный участок. «А как вы думаете, куда они всю жизнь сливались? Раньше под эти цели открыто выделяли участки, они были обвалованы. Это было нормально. Но после мусорной реформы официального места для сборы жидких бытовых отходов у нас не стало», — уточнил глава района.

Как агентству пояснили в прокуратуре Тюменской области, суд с администрацией района состоялся после выявления факта слива отходов. «В адрес главы района было внесено представление. Однако мер принято не было. Тогда прокуратура обратилась в суд. Иск был удовлетворен, на администрацию возложена обязанность до 1 марта 2023 года организовать возведение и ввод канализационных очистных сооружений», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Агентство направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что власти не допустили, чтобы показатели нацпроекта «Экология» в регионе попали в «красную зону».