Известного тюменского адвоката обвинили в мошенничестве

Тюменский адвокат Олег Сиглов содержится под стражей с 15 мая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменскому юристу предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере). Об этом сообщает региональное управление СУ СК по Тюменской области. По данным собственных источников URA.RU, речь идет об адвокате Олеге Сиглове, арестованном 15 мая.

«По версии следствия, обвиняемый с 2014 по 2019 годы, с целью незаконного обогащения, предоставил в суд сфальсифицированные документы с заведомо недостоверными сведениями о стоимости оказанных им юридических услуг, а также совершил покушение на незаконное приобретение права собственности на двухкомнатную квартиру, расположенную в городе Тюмени с использованием подложных документов», — сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Как сообщил агентству собственный источник, знакомый с ситуацией, речь идет о тюменском адвокате Олеге Сиглове. По данным СМИ, юрист на протяжении длительного времени брал различные расписки с одного из своих клиентов. Затем подделал документы, и вогнал его в многомиллионные долги.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменского адвоката Розу Дроздову приговорили к 6 годам заключения. Ее признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Юрист на протяжении нескольких лет обманывала свою клиентку. Общая сумма ущерба составила 23 млн рублей.