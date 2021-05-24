В Курганской области ослабили карантин

Курганцам разрешили посещать спортивные мероприятия Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области зрителям разрешили присутствовать на спортивных мероприятиях, но заполняемость трибун должна быть не более 30%. Решение регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом публикует департамент экономического развития Курганской области на своей странице во «ВКонтакте».

«Разрешить присутствие зрителей при проведении на территории Курганской области физкультурных и спортивных мероприятий, при условии заполнения не более 30% от общего количества стационарных зрительских мест и соблюдения санитарно-противоэпидемических требований», — сказано в документе. Также оперштаб разрешил провести 1 июня праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, а 5 июня — фестиваль кузнечного мастерства «Растотурка» и «Зеленый марафон». Всего до 5 июня на территории Курганской области разрешили провести восемь массовых мероприятий.

Сейчас в Курганской области из-за угрозы распространения коронавируса запрещено находиться в общественных местах без маски и собирать в одном месте более ста человек. Театрам, концертным и культурно-досуговым учреждениям можно проводить мероприятия с максимальным числом зрителей не более 50% вместимости зала. Из спортивных мероприятий зрителям можно было посещать только матчи ХК «Зауралье» (30% от вместимости арены). В середине мая курганский оперштаб разрешил родителям присутствовать на последних звонках.