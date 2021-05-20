Власти Курганской области ввели новые послабления карантина

В регионе разрешили проводить некоторые праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области оперштаб по борьбе с коронавирусом отменил закрытый режим работы части интернатов и ввел послабления коронавирусного режима для некоторых мероприятий. Данная информация 21 мая была размещена в группе соцсети «ВКонтакте» областного департамента экономического развития.

«Отменить закрытый круглосуточный режим работы в организациях социального обслуживания Курганской области, где показатели вакцинации получателей социальных услуг достигли 70%, а также в связи с необходимостью возобновления образовательного процесса для несовершеннолетних получателей социальных услуг», — указано в решении оперштаба. Послабление коснулось пяти интернатов.

С 21 мая ограничения ослабили для Галишевского психоневрологического интерната, психоневрологического интерната «Зеленый бор» и Сумкинского дома-интерната. С 29 мая к ним присоединится Сычевский психоневрологический интернат, с 31 мая — Куртамышский психоневрологический интернат. Ограничения продолжат действовать в Далматовском и Лесниковском домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

Послабления ограничений введут для мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры (с 21 по 24 мая) и открытия этнокультурного центра «Савин» (22 мая). Также в решении указано, что разрешено проводить последние звонки и присутствовать на них родителям.

В регионе не в первый раз ослабляют коронавирусные ограничения для конкретных мероприятий. Послабления касались мероприятий, связанных с Масленицей, Днем космонавтики и Днем Победы.