Тюменская прокуратура выясняет, кто виноват в загрязнении Иртыша

С прокуратурой на место происшествия выезжали специалисты Роспотребнадзора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прокуратура Тюменской область проводит проверку информации о попадании нефтепродуктов в реку Иртыш. Сотрудники осмотрели территорию водоема, взяли пробы почвы и воды. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту разлива, предположительно, нефтепродуктов в подгорной части Тобольска на площади около 400 квадратных метров. Был произведен осмотр территории, взяты пробы почвы, а также воды в реке Иртыш», — говорится в сообщении прокуратуры.

Силовикам предстоит выяснить обстоятельства происшествия. Кроме того, прокуратура установит размер ущерба, который был нанесен окружающей среде.

Ранее URA.RU сообщало, что дочка «Роснефти» заплатит миллионы рублей за загрязнение участка леса нефтесодержащей жидкостью в ЯНАО. Кроме того, компании предстоит рекультивировать испорченную землю.