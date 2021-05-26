Жительница Нового Уренгоя купила в «Магните» сыр, покрытый плесенью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) местные жители продолжают жаловаться на работу продовольственных магазинов сети «Магнит». По сообщениям горожан в местных группах социальных сетей, на полках периодически лежат продукты с явными признаками порчи.

«Купила сыр с голубой плесенью и плесенью сверху в семейном «Магните», — такое сообщение за подписью Герберы Ивановой было опубликовано в паблике «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» «ВКонтакте». К записи прикреплена фотография: сыре «дорблю» оказался поражен не только голубой, но и самой обыкновенной плесенью.

Участники группы отнеслись к данной публикации по-разному. «Ну вы ж с плесенью брали, в чем претензии?» — написал Владимир Сибирев. А Бэлла Салиева и вовсе высказала негатив в отношении автора: «Как же Вы надоели со своими фото. Не ходите туда и не берите».

Оперативно получить комментарий представителей ПАО «Магнит» не удалось. В адрес пресс-службы были направлены вопросы по электронной почте, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что испорченный сыр и другие товары уже не первый раз попадаются на полках магазина в Новом Уренгое. При этом, по информации покупателей, сроки годности не истекшие, состояние покупки выясняется лишь после вскрытия упаковки.