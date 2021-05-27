27 мая 2021
26 мая 2021

Чиновница из ЯНАО выиграла международный конкурс красоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона
Результаты конкурса объявили 28 мая Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Мария Денисова выиграла в международном конкурсе «Улыбка Вселенная 2021». Об этом сообщили организаторы на официальном сайте конкурса.

«Мария войдет в состав жюри шестого международного конкурса „Улыбка Вселенная 2022“. Также она получит возможность принять участие в съемках первой части российско-голливудского международного кинопроекта „Небоскреб на необитаемом острове“ в небольшой эпизодической роли», — говорится в сообщении.

Денисова работает в городском департаменте образования юрисконсультом, ей 37 лет, и у нее есть ребенок. Получить оперативный комментарий у обладательницы титула не удалось, она сейчас занята работой, но пообещала ответить позже.

«Улыбка Вселенная» — это конкурс для молодых мам от 23 до 45 лет. Проходит уже в пятый раз. В отборах участвуют женщины из более чем 30 стран.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Нового Уренгоя Равиль Хакимов попал в книгу рекордов Гиннесса. Он установил мировой рекорд по берпи-подтягиванию (упражнение, которое включает сразу несколько действий: человек садится, ставя ладони на пол, выпрыгивает ногами назад, отжимается, а потом выпрыгивает вверх к перекладине и подтягивается — прим. ред.).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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