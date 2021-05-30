Оппозиционный глава курганского района дала первые задания

Лариса Злыднева дала первые указания на посту главы Притобольного района Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый глава Притобольного района (Курганская область) Лариса Злыднева, которая стала руководителем вместо ушедшего в отставку Дмитрия Лесового, дала первые указания. Информация об этом размещена на сайте администрации. До этого женщина возглавляла сельсовет, которые проголосовал против муниципальной реформы.

«28 мая на кладбище проведен сбор мусора совместно с ООО „Ангел“. Вывезено 16 кубических метров мусора», — говорится в информации мэрии Притобольного района.

Кроме того, Злыднева дала задание администрации Глядянского сельсовета. Чиновники организовали работы по благоустройству аллеи вдоль улицы Ленина в селе Глядянском (скос травы), а также работы по благоустройству территории Обелиска Славы.

Глава района Лесовой покинул пост по собственному желанию с 27 мая. Ранее в районе провалилась муниципальная реформа. Против объединения в округе проголосовали четыре сельсовета, в том числе и Плотниковский, возглавляемый Злыдневой. Согласно документам на сайте администрации, накануне дня отставки Злыдневу депутаты районной думы назначили первым замом главы. 27 мая она была назначена исполняющей обязанности главы района.

Ранее URA.RU писало, что муниципальная реформа в Плотниковском сельсовете сорвалась, так как местную думу и администрацию возглавляют муж и жена, которые боятся потерять свои места. Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. К настоящему времени в регионе создано три округа, 29 апреля облдума поддержала создание еще трех округов.