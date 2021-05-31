Президент посоветовал семье Гавриленко лететь на курорт на самолете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью Гавриленко из Надыма (ЯНАО) в Сочи. Разговор состоялся 1 июня в рамках онлайн-встречи главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» и транслировался каналом «Россия 24».

Глава семьи, Геннадий Гавриленко, в ходе беседы поведал президенту России о том, что в этом году предприятие обещает выделить семье путевку в Геленджике, куда они поедут на личном автомобиле. «В прошлом году нам подарили многоместный автомобиль, на нем мы поедем в Краснодарский край, через полстраны», — поделился ямалец.

Узнав об этом, Владимир Путин пригласил Гавриленко лететь в Сочи, где он сам сейчас находится, на самолете. «На самолете перелетайте в Сочи, а мы вам здесь дадим машину. Все-таки с детками в дороге не так просто. Организуем хороший отдых и машинку организуем. Можете съездить в Геленджик, а потом в Сочи», — предложил глава государства.

«Мы договоримся, у нас тут тоже предприятие, называется Управление делами президента, оно вас поддержит», — пообещал президент. Надымчанин в ходе разговора несколько раз благодарил президента за поддержку традиционных ценностей и рассказал о том, что в его верующей семье постоянно молятся за главу государства.

Семья Гавриленко живет в Надыме около 30 лет, у Геннадия и Оксаны восемь детей. Автомобиль-минивэн Hyundai H-1 семье вручил губернатор Дмитрий Артюхов в августе прошлого года в ходе своей поездки по муниципалитетам.