Назван кандидат на должность главы правительственного СМИ в ЯНАО

Преемником Сергея Добрынина может стать бывший пресс-секретарь губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Руководителем правительственного медиахолдинга АНО «Ямал-медиа» может стать бывший пресс-секретарь губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, а ныне исполнительный продюсер телеканала «Ямал-Регион» Илья Дерюшев. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах региона.

«Его обсуждают как одного из главных кандидатов на эту должность. Опыт в журналистике у Дерюшева большой, он хорошо понимает специфику работы и региональные особенности», — отмечает инсайдер.

Дозвониться Дерюшеву по известному телефону не удалось. На звонки корреспондента URA.RU потенциальный кандидат на пост директора медиахолдинга не ответил. В правительстве ЯНАО информацию о возможной замене никак прокомментировать не смогли. Там о планах нынешнего главы «Ямал-медиа» Сергея Добрынина покинуть свой пост ничего не знают.

Ранее URA.RU сообщало, что Добрынин собирается в отставку. Инсайдер агентства сообщал, что менеджер из Москвы не справляется со своими обязанностями.

Илья Дерюшев был пресс-секретарем губернатора ЯНАО в 2018-19 году. До этого он работал в «Ямал-Регионе» руководителем дирекции информационной политики канала.