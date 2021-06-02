02 июня 2021
01 июня 2021

Назван кандидат на должность главы правительственного СМИ в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по плановому отключению воды на Арбинских очистных сооружениях. Курган, пресса, сми, видеокамера, прессасми, микрофоны
Преемником Сергея Добрынина может стать бывший пресс-секретарь губернатора Фото:
новость из сюжета
Медиавойны и перестановки в СМИ

Руководителем правительственного медиахолдинга АНО «Ямал-медиа» может стать бывший пресс-секретарь губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, а ныне исполнительный продюсер телеканала «Ямал-Регион» Илья Дерюшев. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах региона.

«Его обсуждают как одного из главных кандидатов на эту должность. Опыт в журналистике у Дерюшева большой, он хорошо понимает специфику работы и региональные особенности», — отмечает инсайдер.

Дозвониться Дерюшеву по известному телефону не удалось. На звонки корреспондента URA.RU потенциальный кандидат на пост директора медиахолдинга не ответил. В правительстве ЯНАО информацию о возможной замене никак прокомментировать не смогли. Там о планах нынешнего главы «Ямал-медиа» Сергея Добрынина покинуть свой пост ничего не знают.

Ранее URA.RU сообщало, что Добрынин собирается в отставку. Инсайдер агентства сообщал, что менеджер из Москвы не справляется со своими обязанностями.

Илья Дерюшев был пресс-секретарем губернатора ЯНАО в 2018-19 году. До этого он работал в «Ямал-Регионе» руководителем дирекции информационной политики канала.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...