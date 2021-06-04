Министр заявил о необразованности большинства россиян с пособиями

60% граждан РФ, стоящих на учете в центре занятости, не имеют образования Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Около 60% россиян, состоящих на учете в центре занятости, не имеют высшего и среднего профессионального образования. Это усложняет их трудоустройство. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы проанализировали количество тех граждан, которые стоят на учете в центре занятости. И увидели, что 60% на сегодняшний день не обладают нужными навыками: не имеют высшего образования, у них даже нет среднего профессионального образования», — сказал Котяков во время своего выступления. Трансляция ведется на сайте форума.

Он отметил, что на данный момент Минтруд трансформировал программу повышения квалификации. Для этого расширился перечень специальностей, по которым граждане РФ могут проходить обучения. Подчеркивается, что на сегодняшний день доступно более тысячи специальностей, туда вошли образовательные программы Wolrdskills, высшего учебного заведения и образовательные программы на базе РАНХиГС.

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