Власти ЯНАО и Татарстана договорились о поставках техники

Четыре новых вертолета Ми-8 будут поставлены на Ямал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО будут развивать инфраструктуру для обслуживания имеющейся газомоторной техники. Вопрос об этом обсуждался в ходе рабочей встречи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, также обсуждалась поставка на Ямал теплоходов А-145, вертолетов Ми-8 и автобусов на газомоторном топливе.

«Татарстан славится своим производством вертолетной техники. Она очень востребована у нас на Севере, и парк необходимо постоянно обновлять. В Республике делают самые надежные машины — Ми-8. Ямальская компания недавно заключила контракт на поставку еще четырех», — приводит пресс-служба слова Дмитрий Артюхова.

Уточняется, что на речных рейсах, связывающих Салехард с Приуральским, Шурышкарским, Ямальским районами, используются теплоходы А-145, которые производят в Татарстане. Кроме того, там же выпускают автобусы на газомоторном топливе — 10 таких машин было закуплено для муниципалитетов Ямала: шесть для Надыма и четыре для Салехарда. «Перспективным направлением сотрудничества в этой сфере является создание инфраструктуры для обслуживания имеющейся в округе газомоторной техники», — рассказали в пресс-службе.

Глава Татарстана в ходе встречи отметил, что республика является одним из крупнейших потребителей природного газа в России. Регион стабильно входит в тройку лидеров по поставкам топлива, 80% которого добывается в ЯНАО.