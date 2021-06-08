Глава курганского МЧС рассказал о причинах закрытия вуза

По данным Юрия Землянского, большая часть нарушений в вузе уже устранена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Корпуса Курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА) закрывали по требованию суда, чтобы обеспечить безопасность людей. В вузе имелись нарушения, которые не устранялись годами. Сейчас остается закрытым один корпус вуза, сообщил на пресс-конференции глава ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский, передает корреспондент URA.RU.

«Мы преследовали только одну цель — обеспечить безопасность людей на этих объектах. Потому что мы имели неоднократные факты пожаров», — сообщил Землянский. Он отметил, что приостановить деятельность академии стало возможным после внесения изменений в кодекс об административных правонарушениях. «Там имелись неоднократные и длящиеся в течение трех лет нарушения требований пожарной безопасности. На момент принятия судом решения по приостановке деятельности было три действующих предписания. Руководством сельхозакадемии не оплачивались вынесенные в их адрес штрафы», — добавил начальник ГУ МЧС.

По данным Землянского, на сегодняшний день недействующим остается один корпус вуза, по которому нарушения требований пожарной безопасности еще не устранены. «По остальным корпусам — то, что было определено решением суда, выполнено. Но вопросы приведения в пожаробезопасное состояние по этому объекту стоят у нас на особом контроле, и мы добьемся, чтобы не было угрозы людям», — подчеркнул он.

12 из 14 корпусов КГСХА были закрыты в конце апреля из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщало ранее URA.RU. Жители общежитий вуза выходили на улицу в знак протеста против выселения. Правительство Курганской области собирало штаб, чтобы решить проблему. В результате жильцов, которые не относятся к числу студентов, решили не выселять, а в общежитиях в срочном порядке стали устранять нарушения.