08 июня 2021
07 июня 2021

В Тюмени горит Ватутинское кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция МЧС Курган, пожар, огонь, трава горит
Пожар на кладбище случился из-за возгорания сухой травы Фото:

В Тюмени из-за воспламенения сухой травы загорелась территория Ватутинского кладбища. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС Тюменской области.

«В 13:00 поступил вызов о пожаре на Ватутинском кладбище в Тюмени. Возгорание сухой травы и растительности. Горит территория площадью порядка трех гектаров», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

На месте работают семь единиц техники и 28 сотрудников МЧС. Добрался ли огонь до могил, пока неизвестно.

Ранее URA.RU писало, что в поселке в 20 км от Тюмени огонь от природного пожара подошел вплотную к кладбищу. До захоронений оставалось буквально несколько метров.

Обновлено (9.06.2021, 14:37): в пресс-службе МЧС рассказали, что могилы не пострадали. Возгорания точечные, пламя разносит тополиный пух, его тушат при помощи противопожарных ранцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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