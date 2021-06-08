В Тюмени горит Ватутинское кладбище

Пожар на кладбище случился из-за возгорания сухой травы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени из-за воспламенения сухой травы загорелась территория Ватутинского кладбища. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС Тюменской области.

«В 13:00 поступил вызов о пожаре на Ватутинском кладбище в Тюмени. Возгорание сухой травы и растительности. Горит территория площадью порядка трех гектаров», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

На месте работают семь единиц техники и 28 сотрудников МЧС. Добрался ли огонь до могил, пока неизвестно.

Ранее URA.RU писало, что в поселке в 20 км от Тюмени огонь от природного пожара подошел вплотную к кладбищу. До захоронений оставалось буквально несколько метров.

Обновлено (9.06.2021, 14:37): в пресс-службе МЧС рассказали, что могилы не пострадали. Возгорания точечные, пламя разносит тополиный пух, его тушат при помощи противопожарных ранцев.