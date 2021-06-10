Губернатор Моор нашел, чем заманивать в Тюмень туристов

Губернатор Тюменской области считает, что молодые предприниматели и студенты могут стать новым брендом региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что привлечь в регион инвестиции и туристов можно за счет новых брендов территории. Об этом он заявил во время церемонии закрытия Губернаторских чтений. К потенциально успешным брендам Тюменской области он отнес студенческий кампус и ежегодный Слет успешных предпринимателей (СУП).

«Что еще мы можем забрендировать, чтобы в долгосрочной перспективе получить экономические выводы? Например, наш слет молодых успешных предпринимателей — СУП, который вышел уже на международный уровень. Кроме того, хорошим брендом может стать тюменский студенческий кампус — экологичная городская среда, в которой молодые люди учатся и общаются. Чтобы сохранить и привлечь талантливую молодежь, мы должны выделяться в когорте больших и сильных университетских регионов», — отметил он в своем выступлении.

Моор добавил, что, в свое время, фраза «Тюмень — лучший город Земли» у многих вызывала смех. Но со временем этот фраза стала очень узнаваемой. «О брендинге территории как инструменте управления развитием региона мы думаем давно. Например, слоган „Тюмень — лучший город Земли“, когда появился, вызывал улыбки. Это была долгосрочная цель. С тех пор город очень изменился к лучшему. Об этом говорят и коренные тюменцы, и наши гости», — добавил глава региона.

Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев назвал нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» в Тобольске новой достопримечательностью Тюменской области. Он предложил проводить там для туристов вертолетные экскурсии.