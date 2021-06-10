10 июня 2021
09 июня 2021

Губернатор Моор нашел, чем заманивать в Тюмень туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Губернатор Тюменской области считает, что молодые предприниматели и студенты могут стать новым брендом региона Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что привлечь в регион инвестиции и туристов можно за счет новых брендов территории. Об этом он заявил во время церемонии закрытия Губернаторских чтений. К потенциально успешным брендам Тюменской области он отнес студенческий кампус и ежегодный Слет успешных предпринимателей (СУП).

«Что еще мы можем забрендировать, чтобы в долгосрочной перспективе получить экономические выводы? Например, наш слет молодых успешных предпринимателей — СУП, который вышел уже на международный уровень. Кроме того, хорошим брендом может стать тюменский студенческий кампус — экологичная городская среда, в которой молодые люди учатся и общаются. Чтобы сохранить и привлечь талантливую молодежь, мы должны выделяться в когорте больших и сильных университетских регионов», — отметил он в своем выступлении.

Моор добавил, что, в свое время, фраза «Тюмень — лучший город Земли» у многих вызывала смех. Но со временем этот фраза стала очень узнаваемой. «О брендинге территории как инструменте управления развитием региона мы думаем давно. Например, слоган „Тюмень — лучший город Земли“, когда появился, вызывал улыбки. Это была долгосрочная цель. С тех пор город очень изменился к лучшему. Об этом говорят и коренные тюменцы, и наши гости», — добавил глава региона.

Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев назвал нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» в Тобольске новой достопримечательностью Тюменской области. Он предложил проводить там для туристов вертолетные экскурсии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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