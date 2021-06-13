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На площади Кургана выступят звезды мировой оперы

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Дмитрия Корчака на Троицкой площади. Курган , концерт, филармония курган
Концерт под открытым небом состоится возле областной филармонии Фото:

Солисты Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Елена Гусева и Михаил Головушкин выступят на Троицкой площади в Кургане 15 июня. Они приехали из столицы в рамках фестиваля «Шедевры классический музыки», сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

«Певцы выступят при поддержке Зауральского симфонического оркестра», — говорится в сообщении. Фестиваль откроется в 18.00 выступлением учащихся детских школ искусств. Гусева (сопрано) и Головушкин (бас) выйдут на сцену в 21.00. Они исполнят арии из оперных произведений русских и зарубежных композиторов. Помимо этого, 16 июня в 19:00 московские артисты и Зауральский симфонический оркестр выступят на Успенской площади в городе Далматово.

Елена Гусева родилась в Курганской области, окончила Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича. Сегодня она является лауреатом международных конкурсов, выступала на сценах оперы Берлина, Гамбургской и Венской государственных опер. Также она выступает с сольными программами на фестивалях в Италии, России, Германии. Михаил Головушкин — выпускник Московской государственной консерватории, лауреат международных и всероссийских конкурсов. В составе оперной труппы гастролировал в Эстонии, Греции, Китае, Израиле.

Фестиваль «Шедевры классический музыки» состоится в Кургане во второй раз. Впервые он прошел в августе 2019 года, когда на Троицкой площади выступил тенор Дмитрий Корчак. По словам инсайдера URA.RU, близкого к областным властям, фестиваль проходит под пристальным вниманием губернатора Вадима Шумкова. Он считает, что выступление мировых звезд на открытых площадках позволят привлечь в Курган туристов из соседних регионов.

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