Соратница губернатора ЯНАО усилила позиции на волне цифровизации

Дмитрий Артюхов сделал главу аппарата губернатора ЯНАО замом председателя окружной комиссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель аппарата губернатора ЯНАО Ирина Новоселова, которую называют одной из ближайших соратниц главы региона Дмитрия Артюхова, включена в состав комиссии по вопросам цифрового развития округа. Соответствующий документ был опубликован на сайте окружного правительства.

«Включить в состав комиссии заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа» руководителя аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (заместителя председателя комиссии)», — говорится в тексте постановления за подписью губернатора. Документ вносит изменения в постановление № 110-ПГ «О комиссии по вопросам цифрового развития Ямало-Ненецкого автономного округа» от 17 октября 2018 года.

В пресс-службе окружного правительства подтвердили, что ранее ни Новоселова, ни ее предшественники на посту главы аппарата губернатора в комиссию по цифровизации не входили. По информации URA.RU, внесенные поправки окончательно закрепляют за чиновницей вопросы цифровизации Ямала.

Документ также вносит технические изменения: должности первого зама губернатора ЯНАО Александра Калинина и заместителя губернатора Аркадия Бессонова указаны с учетом произошедших за четыре года кадровых изменений. При этом председателем комиссии по прежнему остается сам губернатор Дмитрий Артюхов, секретарем комиссии — директор окружного департамента информационных технологий и связи Кирилл Албычев.

Комиссия по цифровизации Ямала была создана в 2018 году для обеспечения взаимодействия окружной власти с федеральными ведомствами и местными органами самоуправления. Ранее сообщалось, что Новоселова после назначения на должность главы аппарата губернатора стала курировать вопросы цифрового развития региона.