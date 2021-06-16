Инвесторы отреагировали на отмену строительства завода в Тюмени

На Тюменском заводе ферросплавов назвали решение об отмене строительства объекта в микрорайоне Антипино знаком уважения к людям, живущим в регионе. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте предприятия. Днем ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в Антипино не будут строить завод ферросплавов.
«Для нас это решение — знак уважения к людям, живущим в Тюменской области и знак доверия к региональным властям, при поддержке которых будет найдено и обустроено новое место размещения нашего инвестиционного проекта. Мы сохраняем устойчивый интерес для инвестирования в проекты на территории Тюменской области. Мы потратили 8 лет на развитие проекта „Завода ферросплавов“. Нами получен уникальный патент, благодаря которому будет построено инновационное производство, соответствующее самым высоким экологическим стандартам», — сообщается на сайте Тюменского завода ферросплавов.
Исполнительный директор ООО «Тюменский завод ферросплавов» Владимир Завражнов в беседе с URA.RU отметил, что сейчас руководство предприятия вместе с властями занимается поиском новой площадки для реализации проекта. «Мы работаем в этом направлении с представителями губернатора Тюменской области. Как только вопрос с новым местом для строительства завода будет решен, мы сообщим об этом дополнительно», — отметил он в разговоре с URA.RU.
Ранее агентство писало, что жители тюменского микрорайона Антипино выступили против строительства завода ферросплавов. Спустя некоторое время губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что строить завод там не будут.
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