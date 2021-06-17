17 июня 2021
16 июня 2021

Тюменец увидел вещий сон и выиграл два миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, рубли, деньги
Мужчина улучшил жилищные условия, закрыл кредиты и купил гараж Фото:

Житель Тюменской области Тимофей Дюков увидел во сне свой выигрыш в лотерею, а затем получил более двух миллионов рублей наяву. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото». На полученные деньги многодетный отец смог воплотить свои мечты.

«Я чувствовал, что повезет, интуиция не подвела. А еще у меня был знак. Незадолго до победы мне приснилось, будто выиграл в лотерею миллион. В реальности сумма оказалась вдвое больше — 2,3 млн рублей», — цитирует Тимофея Дюкова пресс-служба компании «Столото».

У тюменца и его жены шестеро детей. На выигрыш мужчина улучшил жилищные условия, закрыл кредиты, а еще купил гараж, в котором разводит червей на продажу.

«После выигрыша я поменялся. Теперь в голове есть четкое понимание, в каком направлении стоит двигаться, чтобы улучшить уровень жизни. А еще я стал вегетарианцем и чувствую себя прекрасно», — отмечает Тимофей Дюков.

Ранее URA.RU писало, что тюменка выиграла миллион рублей благодаря отцу. Папа подарил ей счастливый лотерейный билет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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