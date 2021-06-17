Utair запустит рейсы из Тюмени в Турцию

Авиакомпания планирует открыть авиасообщение с Антальей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair планирует запустить рейсы из Тюмени в Турцию. Об этом сообщил сам авиаперевозчик.

«Utair планирует запустить рейсы из Тюмени, Грозного и Махачкалы в Анталью», — приводит ТАСС сообщение авиакомпании. Там также уточнили, что раньше Utair эти полеты не выполняла.

Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня. Ранее Россия прекратила полеты в эту страну до 21 июня, напоминает «Национальная служба новостей».

Также принято решение возобновить авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией с 28 июня. Голикова отметила, что будет увеличено число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией, сообщает агентство Nation news.