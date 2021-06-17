17 июня 2021

Utair запустит рейсы из Тюмени в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Авиакомпания планирует открыть авиасообщение с Антальей Фото:

Авиакомпания Utair планирует запустить рейсы из Тюмени в Турцию. Об этом сообщил сам авиаперевозчик.

«Utair планирует запустить рейсы из Тюмени, Грозного и Махачкалы в Анталью», — приводит ТАСС сообщение авиакомпании. Там также уточнили, что раньше Utair эти полеты не выполняла.

Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня. Ранее Россия прекратила полеты в эту страну до 21 июня, напоминает «Национальная служба новостей».

Также принято решение возобновить авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией с 28 июня. Голикова отметила, что будет увеличено число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией, сообщает агентство Nation news.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...