Членов банды Цапков заподозрили в убийстве чиновника

Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза подозревают в убийстве главы Кущевского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По делу об убийстве главы администрации Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича подозреваемыми стали члены банды кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз и его экс-жена Наталья Стришняя. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Один из членов банды Цапков дал показания против Цеповяза и его бывшей жены, согласно которым они причастны к убийству главы администрации Кущевского района Бориса Москвича», — передает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что расследование уголовного дела возобновлено.

Согласно версии следствия, Москвича убили после того, как он отказался сотрудничать с бандой Цапков. Предположительно Цеповяз и его экс-жена были одними из организаторов убийства. Исполнителем стал киллер банды Виталий Иванов, который покончил с собой в СИЗО. Как уточняет РАПСИ , в 2013 году Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы за участие в вооруженной банде и совершенных ею нападениях.

Кубанская станица Кущевская стала известна на всю страну после массовой бойни в 2010 году. В убийстве 12 человек обвинили членов ОПГ «Цапковские», в том числе лидера группировки, бывшего районного депутата Сергея Цапка. Наталья Стришняя была задержана в июне 2019 года на Кубани за вымогательство 77 миллионов рублей.