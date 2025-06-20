ERR: Польша и Скандинавия хотят закрыть въезд для участников СВО

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Существует вероятность, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для участников СВО не будет открыт даже после окончания спецоперации на Украине
Существует вероятность, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для участников СВО не будет открыт даже после окончания спецоперации на Украине Фото:

Главы МВД государств Балтии, Скандинавии и Польши согласовали решение, предусматривающие отказ во въезде в Шенгенскую зону для российских граждан, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил глава МВД Эстонии Игоря Таро. 

«Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы», — заявил глава МВД Эстонии Игоря Таро. Его слова приводит портал национального гостелерадио ERR.

Существует предположение, что запрет на въезд для этой категории россиян будет существовать даже после окончания спецоперации. Ранее, в сентябре 2022 года Латвия, Литва, Эстония и Польша закрыли для граждан России въезд в Шенгенскую зону, если они путешествуют как спортсмены, туристы или даже по бизнесу. 

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Главы МВД государств Балтии, Скандинавии и Польши согласовали решение, предусматривающие отказ во въезде в Шенгенскую зону для российских граждан, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил глава МВД Эстонии Игоря Таро.  «Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы», — заявил глава МВД Эстонии Игоря Таро. Его слова приводит портал национального гостелерадио ERR. Существует предположение, что запрет на въезд для этой категории россиян будет существовать даже после окончания спецоперации. Ранее, в сентябре 2022 года Латвия, Литва, Эстония и Польша закрыли для граждан России въезд в Шенгенскую зону, если они путешествуют как спортсмены, туристы или даже по бизнесу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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