Главы МВД государств Балтии, Скандинавии и Польши согласовали решение, предусматривающие отказ во въезде в Шенгенскую зону для российских граждан, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил глава МВД Эстонии Игоря Таро.
«Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы», — заявил глава МВД Эстонии Игоря Таро. Его слова приводит портал национального гостелерадио ERR.
Существует предположение, что запрет на въезд для этой категории россиян будет существовать даже после окончания спецоперации. Ранее, в сентябре 2022 года Латвия, Литва, Эстония и Польша закрыли для граждан России въезд в Шенгенскую зону, если они путешествуют как спортсмены, туристы или даже по бизнесу.
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