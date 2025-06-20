Астролог рассказал, кого ждет удача в день летнего солнцестояния

21 июня 2025 года наступит летнее солнцестояние. В беседе с URA.RU астролог Борис Зак рассказал, что это период мощного импульса к действию, реализации желаний и восстановлению связи с семьей. О том, как правильно провести этот период, и кому повезет в день равноденствия — подробнее в материале.
День летнего солнцестояния — период движения и успеха
«На день летнего солнцестояния приходятся 25-ые лунные сутки, а Луна находится в Тельце. Этот день будет особенно удачен для решения финансовых вопросов, открытия вкладов, инвестиций с низким уровнем риска. А энергия Солнца и Юпитера только усилят успехи людей в этой области», — рассказал астролог Борис Зак.
Также он отметил, что 21 июня Солнце переходит в знак Рака. По словам, это период, когда внимание многих людей смещается в сторону семьи и заботы о ближнем. Также наиболее актуальными становятся темы эмоций и чувств.
Примечательно, что и Юпитер, который ассоциируется с удачей, пребывает в знаке Рака. Уже 22 июня эта планета сформирует соединение с Солнцем. Такое астрологическое событие будет способствовать успеху прежде всего тем, кто занимается вопросами создания и укрепления семейных отношений, а также обустройством собственного жилища. Кроме того, благоприятные тенденции ожидают людей, находящихся в процессе переезда в другой город или страну.
Однако в этот день формируются и напряженные астрологические аспекты. В частности, квадратура между Юпитером и Сатурном предупреждает о рисках при расширении ранее начатых проектов. Дополнительные сложности могут создать квадратуры Солнца с Нептуном и Луны с Плутоном, затрудняя объективное восприятие происходящего и собственных эмоциональных реакций.
В целом этот день рекомендуется провести с близкими людьми. Можно заниматься садовыми работами. Благоприятны будут медитации и расслабляющие процедуры, которые в первую очередь очищают мысли и позволяют расслабиться эмоционально. Желания относительно семьи, дома и родины, загаданные в этот день, наполняются дополнительной энергией и могут сбыться гораздо быстрее.
«Только помните, что желания должны касаться вас и не должны влиять на волю другого человека. Так, например, если у вас сложности в семье, не нужно просить „сохранить семью“. Нужно просить „благополучия и гармонии для семьи“. А уж что будет этим благополучием, вам подскажут высшие силы», — рассказа астролог.
Что такое день летнего солнцестояния
Термин «солнцестояние» отражает впечатление, будто небесное светило остается в зените без движения на протяжении всего дня. Именно этот визуальный эффект лег в основу названия данного астрономического явления: создается ощущение, что Солнце длительное время сохраняет неизменное положение на небосводе.
Согласно информации, предоставленной Московским планетарием, летнее солнцестояние наступает в тот день, когда Солнце достигает точки, расположенной над северным тропиком на широте 23,5 градуса. Иными словами, данное явление обусловлено наклоном земной оси по отношению к плоскости орбиты вокруг Солнца.
«В этот период Солнце занимает наиболее высокое положение относительно небесного экватора, смещаясь к Северному полюсу. В результате для жителей Северного полушария начинается астрономическое лето, а для Южного полушария наступает зима», — пояснили в планетарии.
Приметы на день летнего солнцестояния
Если на протяжении всего светового дня небо сохраняется чистым и безоблачным, это считается благоприятным знаком, указывающим на возможность получения высокого урожая в текущем году.
- Купание птиц в лужах в этот день традиционно трактуется как признак наступления жаркой погоды.
- Если в ночь на 20 июня наблюдается большое количество звезд на небе, народные приметы обещают обилие грибов осенью.
- Тревожное поведение и повышенная активность птиц обычно расцениваются как предвестники скорой грозы.
- Согласно поверьям, если молодой человек случайно или намеренно обливает девушку водой, существует высокая вероятность того, что эта пара со временем заключит брак.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.