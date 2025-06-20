Песков рассказал, как будет выбран новый день для переговоров с Украиной

Дата проведения третьего раунда переговоров будет согласована Россией и Украиной совместно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дата [третьего раунда переговоров] будет определена совместно», — рассказал Песков на Петербургском экономическом форуме. Его цитирует РИА Новости. Официальный представитель Кремля уточнил, что окончательная дата будет согласована между российской и украинской сторонами.
Ранее Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной может быть согласована на следующей неделе. Он отметил, что стороны уже обменялись проектами меморандумов, и теперь предстоит оценить их реакцию на эти документы, передает RT.
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