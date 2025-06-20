Песков рассказал, как будет выбран новый день для переговоров с Украиной

Песков: Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров
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Песков отметил, что дату согласуют совместно российская и украинская стороны
Песков отметил, что дату согласуют совместно российская и украинская стороны Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Дата проведения третьего раунда переговоров будет согласована Россией и Украиной совместно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Дата [третьего раунда переговоров] будет определена совместно», — рассказал Песков на Петербургском экономическом форуме. Его цитирует РИА Новости. Официальный представитель Кремля уточнил, что окончательная дата будет согласована между российской и украинской сторонами.

Ранее Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной может быть согласована на следующей неделе. Он отметил, что стороны уже обменялись проектами меморандумов, и теперь предстоит оценить их реакцию на эти документы, передает RT.

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Дата проведения третьего раунда переговоров будет согласована Россией и Украиной совместно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Дата [третьего раунда переговоров] будет определена совместно», — рассказал Песков на Петербургском экономическом форуме. Его цитирует РИА Новости. Официальный представитель Кремля уточнил, что окончательная дата будет согласована между российской и украинской сторонами. Ранее Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной может быть согласована на следующей неделе. Он отметил, что стороны уже обменялись проектами меморандумов, и теперь предстоит оценить их реакцию на эти документы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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