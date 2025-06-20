Комбат, которого считали убитым на Украине, вышел из окружения

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Комбат самостоятельно вышел из окружения с перевязанной рукой, заявил telegram-канал «Белорусский силовик»
Комбат самостоятельно вышел из окружения с перевязанной рукой, заявил telegram-канал «Белорусский силовик» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ряде украинских СМИ появилась информация о гибели командира российского подразделения на территории Сумской области. Однако согласно данным, опубликованным в telegram-канале «Белорусский силовик», комбат жив.  

«Андрей вышел из окружения живым, получив первую необходимую помощь», — написано в telegram-канале. Как доказательство, была опубликована фотография, на которой запечатлен комбат с рукой, перевязанной футболкой. Позже пост был удален.

Отмечается, что сейчас комбат проходит лечение в медицинском учреждении. Официальной информации по этому поводу нет. 

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В ряде украинских СМИ появилась информация о гибели командира российского подразделения на территории Сумской области. Однако согласно данным, опубликованным в telegram-канале «Белорусский силовик», комбат жив.   «Андрей вышел из окружения живым, получив первую необходимую помощь», — написано в telegram-канале. Как доказательство, была опубликована фотография, на которой запечатлен комбат с рукой, перевязанной футболкой. Позже пост был удален. Отмечается, что сейчас комбат проходит лечение в медицинском учреждении. Официальной информации по этому поводу нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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