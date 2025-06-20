Комбат, которого считали убитым на Украине, вышел из окружения

В ряде украинских СМИ появилась информация о гибели командира российского подразделения на территории Сумской области. Однако согласно данным, опубликованным в telegram-канале «Белорусский силовик», комбат жив.
«Андрей вышел из окружения живым, получив первую необходимую помощь», — написано в telegram-канале. Как доказательство, была опубликована фотография, на которой запечатлен комбат с рукой, перевязанной футболкой. Позже пост был удален.
Отмечается, что сейчас комбат проходит лечение в медицинском учреждении. Официальной информации по этому поводу нет.
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