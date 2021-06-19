19 июня 2021
18 июня 2021
17 июня 2021

Из горящей курганской фермы эвакуировали животных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Курган, дым, смог , стадо коров, туман
Горела курганская ферма Фото:

Пожар произошел в Курганской области на предприятии «Племзавод «Разлив» в селе Падеринское Кетовского района. До прибытия пожарных из здания горящей фермы было выведено 50 коров. Информация об этом размещена на сайте МЧС России по Курганской области.

«20 июня в 14:23 минуты поступило сообщение о возгорании на территории сельскохозяйственного производственного кооператива „Племзавод ‚Разлив‘“. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огнем охвачено здание фермы, создалось сильное задымление. Общая площадь пожара составила 1200 кв. м», — говорится в релизе ведомства.

До прибытия пожарных из здания горящей фермы было выведено 50 голов крупнорогатого скота. В 17:06 — объявлена ликвидация открытого горения. К тушению привлекалось 17 человек и 5 единиц техники ведомства. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.

URA.RU писало, что также 20 июня в Каргапольском районе сгорела часть деревни. Огнем уничтожено семь строений.

Пожарные тушили ферму под Курганом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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