Пожар произошел в Курганской области на предприятии «Племзавод «Разлив» в селе Падеринское Кетовского района. До прибытия пожарных из здания горящей фермы было выведено 50 коров. Информация об этом размещена на сайте МЧС России по Курганской области.
«20 июня в 14:23 минуты поступило сообщение о возгорании на территории сельскохозяйственного производственного кооператива „Племзавод ‚Разлив‘“. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огнем охвачено здание фермы, создалось сильное задымление. Общая площадь пожара составила 1200 кв. м», — говорится в релизе ведомства.
До прибытия пожарных из здания горящей фермы было выведено 50 голов крупнорогатого скота. В 17:06 — объявлена ликвидация открытого горения. К тушению привлекалось 17 человек и 5 единиц техники ведомства. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.
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