С мэрии в ЯНАО взыскали десятки тысяч рублей за нападение собак

В приютах после стерилизации и чипирования оставляют только агрессивных собак Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Администрация Лабытнанги (ЯНАО) заплатит по 30 тысяч рублей каждому из двоих детей, пострадавших от нападения бездомных животных. Об этом сообщили представители окружной прокуратуры на официальном сайте ведомства.

«В пользу пострадавших несовершеннолетних взыскана компенсация в размере 30 тысяч рублей каждому», — говорится в опубликованном сообщении. В прокуратуре уточнили, что «обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на органы местного самоуправления, которые данные полномочия не выполнили».

По информации надзорных органов, двое несовершеннолетних жителей Лабытнанги подверглись нападению бездомных собак, получили телесные повреждения и были вынуждены пройти курс вакцинации и уколов от бешенства. Прокурор города, ознакомившись с обстоятельствами случившегося, вышел в суд с исками о взыскании с мэрии компенсаций морального вреда, нанесенного детям.

В мэрии Лабытнанги, отвечая на вопросы URA.RU, сообщили: решение суда будет исполнено. «Отлов бродячих животных в городе ведется постоянно. Начиная с отлова, каждое действие регламентировано нормами Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ и правовыми актами автономного округа. Предусмотрен метод ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, если животное не удалось пристроить в добрые руки, его выпускают в прежнюю среду обитания. Закон предписывает оставлять в приютах только агрессивных животных», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый согласился лично помогать всем ямальцам, пострадавшим от нападения собак. Главный юрист Ямала назвал муниципалитеты ответственными за животных, если хозяина собаки не удастся найти.