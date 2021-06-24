Патрушев предупредил о глобальном кризисе из-за изменения климата

Изменение климата может спровоцировать глобальный кризис, заявил Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Изменения климата в первой половине 21 века может спровоцировать глобальный кризис, который отбросит развитие человечества на десятилетия назад. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Нельзя забывать об изменении климата, которое уже в первой половине столетия может перекроить политическую карту мира», — сказал Патрушев на Московской конференции по международной безопасности. Трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24». Также он отметил, что изменения могут спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис.

Согласно данным ученых, повышение температуры воздуха из-за парниковых выбросов приведет к усилению засух и наводнений. Помимо этого, ожидается приток большого количества беженцев из стран, в которых будет острый дефицит питьевой воды.