Власти Кургана снесут остановки с крышами от песочниц

Остановки сделали по инициативе местных предпринимателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане демонтируют остановки, которые напоминают крыши от песочниц. Об этом URA.RU 24 июня сообщила пресс-служба городской администрации.

Представители мэрии объяснили, что администрация не устанавливала эти остановки. «Поскольку конструкции в виде грибков были установлены без согласования с органами местного самоуправления, они будут демонтированы», — рассказали в мэрии.

Власти отметили, что конструкции грибков сделали и установили на остановках по требованию местные предприниматели. Рядом располагаются их офисные здания. В мэрии отметили, что бизнесмены сами придумали внешний вид конструкций.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Омской появились остановки, вид которых напоминает крыши песочниц. В данных местах останавливаются только автобусы маршрута №374.