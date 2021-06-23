23 июня 2021

Власти Кургана снесут остановки с крышами от песочниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные комплексы на улице Омская. Курган , остановочный комплекс, улица омская
Остановки сделали по инициативе местных предпринимателей Фото:

В Кургане демонтируют остановки, которые напоминают крыши от песочниц. Об этом URA.RU 24 июня сообщила пресс-служба городской администрации.

Представители мэрии объяснили, что администрация не устанавливала эти остановки. «Поскольку конструкции в виде грибков были установлены без согласования с органами местного самоуправления, они будут демонтированы», — рассказали в мэрии.

Власти отметили, что конструкции грибков сделали и установили на остановках по требованию местные предприниматели. Рядом располагаются их офисные здания. В мэрии отметили, что бизнесмены сами придумали внешний вид конструкций.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Омской появились остановки, вид которых напоминает крыши песочниц. В данных местах останавливаются только автобусы маршрута №374.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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