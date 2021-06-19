В месте, где установлены новые комплексы, останавливаются автобусы маршрута №374 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Омской появились остановки, вид которых напоминает крыши песочниц. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«На улице Омской появились маленькие остановки, которые напоминают песочницу», — рассказал URA.RU горожанин. В местах, где установлены новые комплексы останавливаются автобусы маршрута №374. Можно заметить, что внешний вид новых остановок в разных местах улицы немного отличается.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации Кургана. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее на маршруте №374 остался один автобус. В 2020 году стало известно, что в Кургане за три года заменят все остановки. Обычно старые комплексы меняют на стеклянные или перфорированные металлические. Вандалы в Кургане периодически громят остановки, и на проблему, в том числе обращал внимание глава региона Вадим Шумков. В июне писатель Сергей Минаев высмеял кражу пяти остановок в городе.

На фоне автобусов новые остановки выглядят миниатюрно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Внешний вид остановок на ул. Омской отличается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU