19 июня 2021
18 июня 2021

В Кургане появились остановки с крышами от песочниц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные комплексы на улице Омская. Курган , остановочный комплекс, улица омская
В месте, где установлены новые комплексы, останавливаются автобусы маршрута №374 Фото:

В Кургане на улице Омской появились остановки, вид которых напоминает крыши песочниц. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«На улице Омской появились маленькие остановки, которые напоминают песочницу», — рассказал URA.RU горожанин. В местах, где установлены новые комплексы останавливаются автобусы маршрута №374. Можно заметить, что внешний вид новых остановок в разных местах улицы немного отличается.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации Кургана. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее на маршруте №374 остался один автобус. В 2020 году стало известно, что в Кургане за три года заменят все остановки. Обычно старые комплексы меняют на стеклянные или перфорированные металлические. Вандалы в Кургане периодически громят остановки, и на проблему, в том числе обращал внимание глава региона Вадим Шумков. В июне писатель Сергей Минаев высмеял кражу пяти остановок в городе.

Остановочные комплексы на улице Омская. Курган
На фоне автобусов новые остановки выглядят миниатюрно
Фото:
Остановочные комплексы на улице Омская. Курган
Внешний вид остановок на ул. Омской отличается
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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