Тюменцы, привитые от коронавируса, сэкономят на еде и алкоголе

Тюменцы, привившиеся от коронавируса, могут начать экономить на услугах и покупках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сеть тюменских баров Shelby предоставит скидку на все меню посетителям, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал директор сети заведений Элвин Мамедли.

«С сегодняшнего дня Shelby предоставляет скидку на все меню при предъявлении сертификата о вакцинации», — рассказал URA.RU Мамедли. Он отметил, что так в заведении хотят поддержать тех, кто принимает решение вакцинироваться.

Льгота распространится не только на еду, но и на алкоголь. Чтобы получить бонус в 10% гости должны будут предъявить данные о прохождении двух этапов вакцинации.

Льготы за вакцинацию внедряют и другие компании региона. «Бонусы предоставляет сеть магазинов „Летуаль“. „Фармация“ выдавала привившимся скидки в 10%. Пригласительные на бесплатные посещения подготовили несколько фитнес-клубов», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Кроме того, ранее строительная компания «Энко» объявила о том, что граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, получат скидки в 0,5% при покупке квартир. Также URA.RU сообщало, что в Тобольске привитые сотрудники автотранспортного предприятия получают премии в пять тысяч рублей.