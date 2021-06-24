На улицах Кургана своровали электросамокаты

Курганцы воруют самокаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После появления на улицах Кургана аренды электрических самокатов было совершено шесть краж. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В УМВД России по городу Кургану в мае зарегистрировано шесть хищений электрических самокатов. По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование», — пояснили в полиции.

Инсайдер из числа приближенных к силовикам, поделился с URA.RU информацией, что иногда кражи совершали люди, не понимающие, что самокаты предназначены для аренды. По городу их установили без указателей об ответственности и сведений о наличии устройств для отслеживания. «Не все понимают, что самокаты оснащены трекерами для отслеживания их места нахождения. Их просто забирали домой. А теперь курганцам грозит уголовная статья за кражу», — уточнил источник.

URA.RU писало, что в Кургане в июне зарегистрированы два ДТП с электросамокатами. В авариях никто не пострадал. У обоих мужчин, которые управляли самокатами не было водительского удостоверения и шлема. Их привлекли к административной ответственности. А в начале июня житель Кургана на электросамокате ограбил екатеринбуржца. Догнав жертву, злоумышленник избил мужчину и забрал телефон.