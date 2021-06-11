Курганец на электросамокате ограбил екатеринбуржца

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Велосипед, скейт, ролики, самокат. Екатеринбург, самокат
Курганец преследовал екатеринбуржца на электросамокате Фото:

Житель Кургана на электросамокате ограбил екатеринбуржца. Догнав жертву, злоумышленник избил мужчину и забрал телефон. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Грабитель искал свою жертву, передвигаясь на электросамокате. Зайдя за потерпевшим в арку, грабитель совершил нападение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Кадры преступления курганца попали на камеры видеонаблюдения в микрорайоне Академическом.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции раскрыли преступление и задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы. Ранее курганец был судим за незаконный оборот наркотиков, вандализм и кражи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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