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В Тюменской области изменилась дата открытия нового «Макдоналдса»

© Служба новостей «URA.RU»
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500-ый Макдоналдс в России за день до открытия. Екатеринбург, макдоналдс
Дату открытия отложили из-за проблем с участком, который компания приобрела под строительство нового ресторана Фото:

Новый филиал ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в Тобольске (Тюменская область) откроется не ранее весны 2022 года. Об этом URA.RU рассказали в ООО «Региональная сеть предприятий питания». Ранее заявлялось, что точка начнет принимать посетителей уже этой зимой.

«Изначально мы планировали открытие на зиму 2021—2022 годов. Однако при разработке строительного участка столкнулись с рядом проблем. К примеру, под землей обнаружилось много корней старых деревьев, что увеличивает время на строительство. Сейчас конец стройки назначен на ноябрь 2022 года, но надеемся, что получится открыть ресторан уже весной следующего года», — рассказала URA.RU региональный менеджер по производству ООО «РСПП» Адия Тулегенова.

Она добавила, что «Макдоналдс» в Тобольске будет одноэтажным. Он объединит в себе как стационарное кафе, так и автоформат.

Ранее URA.RU писало, что открытие «Макдоналдса» в Тобольске рассматривается мэрией как еще один шаг на пути повышения инвестиционной привлекательности города. В скором времени в Тобольске также откроют аэропорт, что привлечет в город новых туристов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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