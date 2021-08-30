Вице-губернатор напомнил тюменскому депутату о его возрасте

Вице-губернатор Сергей Сарычев в штыки воспринял инициативу депутата Трубина Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев напомнил депутату облдумы Глебу Трубину о его возрасте. Это произошло 31 августа во время заседания комитета по соцполитике регионального парламента. Поводом для выступления чиновника стал законопроект Трубина, по которому расходы бюджета предлагалось увеличить на сумму до 46 млрд рублей.

«В 90-е годы у нас Госдума напринимала столько законов, которые правительство РФ не могло потом выполнять. Глеб Александрович тогда еще в школу ходил (Трубин родился в 1988 году — прим. ред.). Прежде чем готовить законы, нужно подходить к ним юридически грамотно, [финансово-экономическое] обоснование делать нормальное», — высказался Сарычев. Сам депутат оставил реплику вице-губернатора без ответа.

Трубин в проекте закона предложил единовременно выплатить нуждающимся многодетным семьям по 300 тыс. рублей на покупку стройматериалов. Депутат объяснил необходимость изменений тем, что семьи, получив бесплатно землю, не имеют средств, чтобы построить на ней жилье.

По информации, озвученной председателем комитета по соцполитике Ольгой Швецовой, принятие закона повлечет для областного бюджета дополнительные расходы в сумме около 46 млрд рублей. «При этом в проекте не указаны источники финансирования расходов», — подчеркнула она. В итоге предложение Трубина было отклонено большинством голосов.