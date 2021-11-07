Чтобы продлить срок действия сертификата о вакцинации, тюменка воспользовалась старым образцом QR-кода, и это сработало Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Техническая ошибка на сайте госуслуг, из-за которой россияне, в том числе — жители Тюмени, обнаружили, что сроки их сертификатов о вакцинации уменьшились на полгода, все еще не исправлены. Однако одна из тюменок нашла способ обойти неисправность, если ее в ближайшее время не устранят. О своем открытии девушка рассказала URA.RU.

«Сегодня увидела, что моя прививка, которую я поставила в сентябре, станет недействительной уже в марте. А обещали, что будет действовать год. Это мне совсем не понравилось. А потом я вспомнила, что сохраняла сертификат на телефон для предъявления на границе, когда уезжала из России. Проверила: на гаджете QR-код показывает старую дату действия, то есть до сентября 2022 года. Буду пользоваться им», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. Таким образом, если у человека имеется ранее выданный сертификат старого образца, то при его сканировании отобразится старая дата действия.

На сайте госуслуг сегодня ввели новый формат QR-кодов, что привело к массовому «аннулированию» их сроков действия. QR-коды стали действительны лишь на полгода, а не на год, как ранее.

В федеральном оперативном штабе уже заявили, что причина сбоя кроется в технической ошибке на сайте госуслуг. Сейчас старые сроки действия сертификатов восстанавливают.

Как ранее писало URA.RU, с 8 ноября жители Тюменской области смогут попасть в ряд общественных учреждений только при предъявлении QR-кодов о вакцинации. Также подойдут бумажные справки о прививке, медотводе или перенесенном за последние полгода заболевании. Можно сделать и ПЦР-тест, но его результат будет действителен лишь три дня.

Так сертификат тюменки стал выглядеть этим утром. Срок действия — до 21 марта 2022 года, хотя вакцина была поставлена всего полтора месяца назад.

А так информация выглядит, если перейти по QR-коду старого сертификата, который девушка заранее сохранила в телефон. QR-код считывается, и действует год с момента вакцинации.