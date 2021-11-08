В больнице ЯНАО закрываются отделения из-за коронавируса

Персонал отделений будет работать с больными ковидом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Надымской центральной районной больнице закрываются отделения реабилитации и спортивной медицины в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«В Надымской ЦРБ временно приостанавливается медпомощь в отделении профессиональной реабилитации и спортивной медицины с связи с эпидемиологической ситуацией», — сообщили агентству в ведомстве. Персонал будет задействован в оказании медицинской помощи больным коронавирусом.

На какое время закрываются отделения больницы в департаменте не знают. Предполагается, что структуры поликлиники возобновят работу в следующем месяце, если начнется спад заболеваемости коронавирусом.

Ранее URA.RU сообщало, что в инфекционных отделениях и госпиталях ЯНАО заканчиваются места для пациентов с COVID-19. Из-за этого некоторые больницы снова начали разворачивать дополнительные площади для лечения больных.