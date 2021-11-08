08 ноября 2021

В больнице ЯНАО закрываются отделения из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг роспотребнадзора. Сургут, инфекционное отделение, больница
Персонал отделений будет работать с больными ковидом Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Надымской центральной районной больнице закрываются отделения реабилитации и спортивной медицины в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«В Надымской ЦРБ временно приостанавливается медпомощь в отделении профессиональной реабилитации и спортивной медицины с связи с эпидемиологической ситуацией», — сообщили агентству в ведомстве. Персонал будет задействован в оказании медицинской помощи больным коронавирусом.

На какое время закрываются отделения больницы в департаменте не знают. Предполагается, что структуры поликлиники возобновят работу в следующем месяце, если начнется спад заболеваемости коронавирусом.

Ранее URA.RU сообщало, что в инфекционных отделениях и госпиталях ЯНАО заканчиваются места для пациентов с COVID-19. Из-за этого некоторые больницы снова начали разворачивать дополнительные площади для лечения больных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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