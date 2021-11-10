ФСО: тюменцы стали меньше доверять полиции

У тюменцев стало меньше уверенности в том, что правоохранители способны их защитить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уровень доверия тюменцев к сотрудникам правоохранительных органов за год снизился почти на 36%. Такие данные, предоставленные ФСО России, размещены на сайте УМВД по Тюменской области.

«По результатам опроса общественного мнения, доверие органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности оказывают 47,5% опрошенных граждан. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 83,2%», — такие данные приводятся в отчете о деятельности УМВД по Тюменской области, по итогам третьего квартала 2021 года.

Как отмечается в документе, статистика основана на материалах Федеральной службы охраны. Показатель доверия за год упал почти на 36%. Кроме того, меньше граждан заявило, что они уверены в том, что полицейские способны защитить их от преступников (58% против 85,6% годом ранее).

Снизился и показатель, который демонстрирует удовлетворенность жителей работой органов внутренних дел. В 2020 году он составлял 84,4%, а в 2021 — 44%. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.