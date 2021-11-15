Тюменцам пригрозили отменой новогодних корпоративов

Тюменские предприниматели отказываются проводить новогодние корпоративы для невакцинированных подчиненных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские предприниматели пригрозили своим сотрудникам отменой новогодних корпоративов, если те откажутся вакцинироваться от коронавируса. Об этом горожане рассказали URA.RU. Один из бизнесменов в беседе с агентством подтвердил слова тюменцев, сообщив, что это вынужденная мера.

«У нас небольшое предприятие по производству пластиковых окон. Обычно начальство к Новому году нам и премии выписывает, и корпоративы в хороших ресторанах устраивает. Но в этот раз нас заранее собрали и сообщили, что, если хотите корпоратив — делайте прививки от коронавируса. Для того, чтобы вечеринка состоялась, к 24 декабря должны быть привиты все сотрудники», — сообщил собеседник агентства.

Один из предпринимателей в беседе с URA.RU рассказал о том, что сейчас многие тюменские бизнесмены мотивируют своих сотрудников к вакцинации от коронавируса именно таким образом. «Малый бизнес из-за вынужденных простоев уже потерял деньги. А если еще сотрудники начнут один за другим уходить на больничный? Это же потенциальный крах. Поэтому многие предприниматели средней руки действительно ставят своим сотрудникам такое условие: хотите корпоратив — проходите вакцинацию», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ранее URA.RU писало о том, что жителям Тюмени за 8 тыс. рублей предлагают приобрести поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19. Для получения QR-кода о «прививке» продавцы в закрытых чатах в Telegram просят покупателей предоставить данные паспорта, СНИЛС и медицинского полиса.