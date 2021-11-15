Тюменский бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный директор ООО «Тюменьнефтесервис» пойдет под суд за отклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что в период с 2016 по 2018 гг. бизнесмен сэкономил на НДС более 50 млн рублей.

«Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО „Тюменьнефтьсервис“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов», — сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, гендиректор компании передавал главному бухгалтеру поддельные договоры и счета-фактуры, содержащие ложные сведения о поставках химической смеси, дизельного топлива и оборудования организациям. Бухгалтер, не зная о фиктивности документов, отражала их в бухгалтерском учете, а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, в период с 2016 по 2018 гг., предпринимателю удалось уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 50 млн рублей.

В региональном управлении СК сообщили, что обвиняемый также задолжал своим подчиненным более 12 млн рублей. «В ходе расследования уголовного дела в обеспечение ущерба, причиненного бюджету, органами следствия наложен арест на имущество организации на сумму равную сумме неуплаченных налогов. Также было установлено, что обвиняемый не выплачивал заработную плату 130 работникам свыше двух месяцев на общую сумму более 12 млн рублей», — сообщает официальный сайт ведомства.