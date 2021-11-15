15 ноября 2021

Суд принял решение по спорному мандату курганского депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринский суд отказал Валерию Мурзину в иске Фото:

Шадринский районный суд отказал экс-депутату городской думы Валерию Мурзину в иске против решения гордумы о лишении его мандата. Об этом URA.RU рассказал представитель Мурзина Александр Бухаров.

«Суд вынес решение отказать в иске. Мы мотивировочную часть решения еще не видели. Суд не учел наши доводы, начиная с того, что прокуратура предъявила претензии к некоему Мурзину В.В., а не Мурзину Валерию Юрьевичу. Мы указывали, что решение должно выноситься с учетом тяжести коррупционного правонарушения, обстоятельств, повлекших правонарушение, и личности депутата. Ничего этого не было исследовано. Депутаты даже декларацию Мурзина не видели. А в декларации был указан адрес проживания Мурзина, произошла техническая ошибка. Разъяснения Минюста приводили по отношению к декларациям чиновников. Никакие наши доводы не учли», — рассказал Александр Бухаров.

Бухаров добавил, что решение Шадринского районного суда будет обжаловано. Валерий Мурзин намерен отстаивать свои права и готов дойти до Верховного суда.

Ранее URA.RU писало, что Шадринская городская дума лишила депутата Валерия Мурзина мандата из-за нарушения в декларации о доходах и имуществе за 2020 год. Мурзин не указал, что проживает с семьей в доме родителей, при этом дом ему не принадлежит. Экс-депутат направил документы на экспертизу, которая пришла к заключению, что Мурзин допустил техническую ошибку, а также обнаружила ошибку в представлении шадринской прокуратуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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