Тысяча курганцев подписали петицию о возврате Дома ребенка

В здании Курганского дома ребенка развернули ковидный госпиталь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Больше тысячи человек подписали петицию с требованием вернуть Дом ребенка Курганской области после скандала с избиением двухлетнего малыша в Кипельском детдоме. Петиция, адресованная Министерству здравоохранения Российской федерации, опубликована на сайте www.change.org

«Верните то единственное, что было у брошенных малышей. Малыши должны расти отдельно от подростков и быть под чутким присмотром взрослых, а не подростков. Я возмущена таким равнодушием властей, ведь воспитатели Дома ребенка просили не закрывать учреждение, писали, они предвидели такую ситуацию», — пишут пользователи в комментариях к петиции.

В октябре URA.RU писало о закрытии единственного специализированного дома ребенка в Кургане. В Доме ребенка проживали дети-инвалиды и малыши, изъятые из неблагополучных семей, до 4-х лет. Учреждение было оснащено специальным оборудованием для реабилитации детей-инвалидов, с малышами работали массажисты, логопеды, воспитатели, медики, инструкторы ЛФК. Организацию ликвидировали за несколько дней: малышей развезли по детским домам и медицинским организациям, а в здании развернули ковидный госпиталь. Как пояснили в пресс-службе правительства Курганской области, основанием для закрытия Дома ребенка стали изменения на федеральном уровне: было принято решение, что все учреждения, где временно или постоянно живут дети до 18 лет, должны быть в ведении одного органа. В Кургане дом ребенка курировал департамент здравоохранения, а все детские дома подведомственны главному управлению соцзащиты региона. 14 ноября в соцсети появились видеоролики, на которых воспитанники Кипельского детского дома унижали и избивали двухлетнего малыша. После проверки часть персонала была уволена. Возбуждены уголовные дела.

скрин с сайта www.change.org