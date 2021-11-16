На тюменской переправе во льду застрял паром с пассажирами

Судно наехало на крупную льдину и не смогло ее преодолеть (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На переправе в Тобольске (Тюменская область) во льдах застрял паром с пассажирами, людям пришлось ждать вызволения около часа. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города.

«В Тобольске сегодня с утра паром наехал на льдину и встал. Вместо нескольких минут в пути простояли где-то час. Многие опоздали по своим делам», — рассказал URA.RU житель Тобольска.

Ситуацию агентству прокомментировали в мэрии города. Как отметил начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тобольска Федор Духно, подобная ситуация считается штатной в данное время года.

«Корабли, предназначенные для работы во льдах, иногда в них застревают. Судно наехало на большую льдину, и ему не хватило хода двигателя, чтобы ее преодолеть. Для того, чтобы быстро разрешать такие ситуации, дежурят буксиры-толкачи. Они тут же приступили к работе, расчистили коридор. Сейчас переправа работает в штатном режиме, в инциденте никто не пострадал», — рассказал собеседник URA.RU.

Он также добавил, что паром оборудован теплым пространством под палубой, и пассажиры могли ожидать возобновления работы в комфорте. В целом же судно будет курсировать до тех пор, пока на переправе не наладят пешеходное сообщение. Обычно это происходит в начале декабря, но учитывая температурный режим в этом году, спрогнозировать точное время пока невозможно.