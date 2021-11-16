В ЯНАО объявили о начале эксперимента над людьми

В ЯНАО первый этап проекта по внедрению системы умного света начнется 27 ноября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

В ЯНАО начнется первый этап проекта по внедрению системы умного освещения «Свет Арктики». Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, 27 ноября 2021 добровольцам выдадут специальные браслеты для считывания состояния здоровья в течении пятилетнего исследования.

«Первый этап реализации научного проекта по внедрению антропоцентрического освещения „Свет Арктики“ начнется 27 ноября 2021 года. В рамках первого этапа участники проекта пройдут оценку здоровья, работоспособности и сна с использованием неинвазивного мониторинга (носимых и дистанционных технологий)», — говорится в сообщении правительства.

Проект «Свет Арктики» создается тюменскими учеными в рамках нацпроекта «Цифровизация» в категории «Умный город». Ее итогом станет создание автоматической системы освещения помещения в течении суток в соответствии со световым режимом на улице. Данный проект реализуется в ЯНАО с января 2021 года и является первым исследованием в мире по данному направлению.

Заявки на участие подало 80 добровольцев, которым выдадут специальные приборы «актиметр» которые будут считывать состояние здоровья человека. Браслет будет подключен к рабочему месту испытуемых, чтобы автоматически будет регулировать освещение для улучшения здоровья и активности.

«Современный человек большую часть своего дня проводит в офисе и испытывает колоссальный дефицит солнечного света. В связи с этим у людей часто наблюдается усталость, сонливость, рост депрессий и даже увеличение индекса массы тела. Теперь появилась возможность управлять всеми этими процессами с помощью световых технологий», — приводит слова профессор кафедры биологии ФГБОУ ВПО Тюменского государственного медицинского университета Денис Губин.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будет проведен пятилетний эксперимент над жителями. Участие в проекте могут принять люди от 12 до 65 лет и не имеющие серьезных заболеваний.