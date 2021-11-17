17 ноября 2021
16 ноября 2021

В Тюмени полиция задержала охранника ТРЦ за проверку QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Инцидент произошел в ТРЦ «Па-На-Ма» Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Посетители тюменского ТРЦ «Па-На-Ма» пожаловались в полицию на охранника торгового центра после того, как он потребовал у них при входе предъявить QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса. Видеозапись инцидента опубликована в паблике «Тюмень» соцсети «ВКонтакте». С 8 ноября в Тюменской области нельзя посещать торговые центры, учреждения культуры и спорта без подтверждения вакцинации от COVID-19.

«В ТРЦ „Панама“ противники кодов вызвали полицию на сотрудников безопасности и написали заявления. Как вы думаете, почему прививочная кампания проваливается?», — поинтересовался анонимный автор публикации.

Как следует из кадров видеозаписи, посетители торгового центра «Па-На-Ма» отказываются предъявлять на входе QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации и паспорта, ссылаясь на то, что там содержатся личные данные, на получение которых охранники не имеют права. Последние по этой причине отказывают им в посещении торгового центра. После долгих споров тюменцы вызвали наряд полиции, который сопроводил одного из охранников в патрульный автомобиль. На этих кадрах запись обрывается. Комментарий от УВД ожидается. В ТРЦ «Па-На-Ма» направлен письменный запрос.

С 8 ноября на территории Тюменской области действуют новые ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, жителям и гостям региона при посещении учреждений культуры, спорта, торговых и торгово-развлекательных центров при входе необходимо предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса. С 3 декабря эти требования будут ужесточены.

iframe width="1180" height="664" src="https://www.youtube.com/embed/ku1vC78a5sc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...