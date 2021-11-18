18 ноября 2021

Минцифры создаст приложение для борьбы с COVID-19

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Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Минцифры готово к введению QR-кодов на федеральном уровне, заявил Максут Шадаев Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассматривают возможность создания официального приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» для проверки QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Скорее всего, мы все-таки с учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые [генерируют] условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем возможность ограничить возможность чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли [проверить]», — приводит слова Максута Шадаева «Интерфакс».

По его словам, Минцифры обладает «целым набором мер» на случай принятия решения о введении QR-кодов по всей стране. Это не потребует дополнительных мощностей, резюмировал глава ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о внесении в Госдуму законопроекта о повсеместном использовании QR-кодов в России. Депутат Госдумы РФ от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева заявила о неочевидной эффективности введения QR-кодов, а также потере их смысла из-за возможного бессимптомного течения коронавируса. В Минцифры сообщали о начале печати бумажных сертификатов о вакцинации от коронавируса, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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