Минцифры создаст приложение для борьбы с COVID-19

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассматривают возможность создания официального приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» для проверки QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Скорее всего, мы все-таки с учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые [генерируют] условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем возможность ограничить возможность чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли [проверить]», — приводит слова Максута Шадаева «Интерфакс».
По его словам, Минцифры обладает «целым набором мер» на случай принятия решения о введении QR-кодов по всей стране. Это не потребует дополнительных мощностей, резюмировал глава ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о внесении в Госдуму законопроекта о повсеместном использовании QR-кодов в России. Депутат Госдумы РФ от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева заявила о неочевидной эффективности введения QR-кодов, а также потере их смысла из-за возможного бессимптомного течения коронавируса. В Минцифры сообщали о начале печати бумажных сертификатов о вакцинации от коронавируса, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в